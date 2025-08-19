Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki Malili futbolcu Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla sabaha karşı gelen Salzburglu oyuncuya, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek eşlik etti.
Malili oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Dorgeles Nene İstanbul'da - Son Dakika
