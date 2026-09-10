Dorka Juhasz: Dünya Kupası'nda ilk 8 gurur verici, gelecek sezon Galatasaray'da oynayacağım - Son Dakika
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Dorka Juhasz: Dünya Kupası'nda ilk 8 gurur verici, gelecek sezon Galatasaray'da oynayacağım

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Macaristan Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncusu Dorka Juhasz, Dünya Kupası'nı ilk 8'de tamamlamanın inanılmaz bir başarı olduğunu söyledi. Galatasaray'da geçirdiği sezonun kendisini daha iyi bir oyuncu ve lider yaptığını belirten Juhasz, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

Macaristan Kadın Milli Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Dorka Juhasz, 2026 Dünya Kupası'nı ilk 8'de tamamlamalarının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde ABD'ye 108-56 yenilerek elenen Macaristan'da 26 yaşındaki basketbolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nda sergiledikleri performans dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren Juhasz, "Kendimizle gurur duymalıyız. Her şeyden önce gruptan çıkmak ve Dünya Kupası'nda ilk 8 takım arasına girmek inanılmaz bir başarı. Mükemmel bir iş yaptık. Hiç kimse bizden bunu beklemiyordu. Bu durum, gelecek için bize motivasyon sağlayacak. Önümüzde başaracağımız daha çok şey var. Takımımla gerçekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

" Galatasaray, beni daha iyi bir oyuncu ve lider yaptı"

Dorka Juhasz, Galatasaray'da geçirdiği sezonun kariyerine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Gelecek sezon da sarı-kırmızılı ekipte forma giyeceğini belirten Macar oyuncu, "Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi tecrübesi yaşamak bana çok şey kazandırdı. Geçen sezonu iyi geçirdim ve bu bana büyük bir öz güven kazandırdı, daha iyi bir oyuncu ve lider olmamı sağladı. Gelecek sezon da Galatasaray'da oynayacağım için heyecanlıyım ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dorka Juhasz: Dünya Kupası'nda ilk 8 gurur verici, gelecek sezon Galatasaray'da oynayacağım - Son Dakika

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