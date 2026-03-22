Dortmund'da Kehl ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Dortmund'da Kehl ile Yollar Ayrıldı

22.03.2026 15:34
Borussia Dortmund, sportif direktör Sebastian Kehl ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, sportif direktör Sebastian Kehl ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Sebastian Kehl, iş birliklerine karşılıklı olarak son verme konusunda anlaştı. Bu karar, BVB yönetimi ve eski sportif direktör tarafından dostane bir şekilde alındı." ifadeleri kullanıldı.

Sarı siyahlı ekipte futbolcu olarak da forma giyen Kehl, kulübe çok şey borçlu olduğunu ve yaklaşık 24 yıldır bu ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dortmund'da Kehl ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dortmund'da Kehl ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
