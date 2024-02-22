Doruk Erolçevik Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Doruk Erolçevik Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Doruk Erolçevik Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Doruk Erolçevik, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde bronz madalya kazandı. İlk turu bay geçen Doruk, çeyrek finale çıkmak için Macar, Yunan ve Fransız rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Büyük Britanyalı rakibine 14-12 kaybeden Doruk, bronz madalya elde etti. Bu başarıyla Doruk, Türk eskrim tarihinde epede Avrupa şampiyonalarında ilk derecesini elde etmiş oldu.

22.02.2024 22:01  Güncelleme: 22:05
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Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Doruk, Macar Mate Balint Antal'ı 15-10, Yunan Nikolaos Passias'ı 15-9, Fransız Noam Duchene'yi de 15-11 yenerek çeyrek finale çıktı.

Bir diğer Fransız sporcu Niklas Astrella'yı 15-6'luk skorla geçerek yarı finalist olan Doruk, Büyük Britanyalı Sameer Rajan Sunder ile yaptığı müsabakayı 14-12 kaybetti ve bronz madalya aldı.

Doruk böylece epede Türk eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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