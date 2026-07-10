Doruk Yoğurtcuoğlu Avrupa Şampiyonu

Milli sporcu Doruk Yoğurtcuoğlu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü Doruk Yoğurtcuoğlu, 200 metre kurbağalama finalinde 2.09.43'lük derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Doruk Yoğurtcuoğlu, elde ettiği dereceyle 18 yaş ve 19 yaş üzeri kategorilerinde yeni Türkiye rekorlarının da sahibi oldu.