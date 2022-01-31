Üye Girişi
Döşemealtı güreşçileri 27 madalya kazandı - Son Dakika

Döşemealtı güreşçileri 27 madalya kazandı

31.01.2022 15:37
Döşemealtı güreşçileri 27 madalya kazandı

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı katıldıkları turnuvalarda farklı kilolarda çıktıkları müsabakalarda 27 madalya kazandı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı katıldıkları turnuvalarda farklı kilolarda çıktıkları müsabakalarda 27 madalya kazandı.

Döşemealtı Belediyesi güreşçileri 2022 yılı Gençler Grekoromen güreş Antalya İl birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik, 3 ikincilik kazandı. Yine 2022 yılı Yıldızlar Grekoromen güreş Antalya İl Birinciliğinde farklı kilolarda 2 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti. 2022 yılı Yıldızlar Serbest Güreş Antalya İl Birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik 4 üçüncülük kazanırken, 2022 yılı Büyük Minikler Grekoromen Güreş Antalya Birinciliğinde farklı kilolarda 2 ikincilik 4 üçüncülük alarak kürsüye çıktı.

2022 Yılı Büyük Minikler Serbest Güreş Antalya il Birinciliğinde farklı kilolarda 1 ikincilik 2 üçüncülük kazandı. Okullar Arası Gençler (A) Serbest Güreş İl Birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük aldı. Okullar Arası Gençler (B) Serbest Güreş İl Birinciliğinde farklı kilolarda 2 üçüncülük almayı başaran Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları 27 madalya ile evlerine dönerek, kategorilerinde Türkiye müsabakalarında Antalya'yı ve Döşemealtını temsil edecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Döşemealtı, Antalya, gençlik, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı güreşçileri 27 madalya kazandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:26 Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi
15:24 Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı
15:22 Eğlence ölümle bitti! Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi başından vuruldu
15:18 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor
15:17 Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:43:44. #1.11#
SON DAKİKA: Döşemealtı güreşçileri 27 madalya kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement