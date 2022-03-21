Döşemealtı'ndan farklı galibiyet - Son Dakika
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Döşemealtı'ndan farklı galibiyet

21.03.2022 11:27
Döşemealtı'ndan farklı galibiyet

Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı 20'nci hafta mücadelesinde Alanya temsilcisi Mahmutlar Spor'u konuk etti.

Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı 20'nci hafta mücadelesinde Alanya temsilcisi Mahmutlar Spor'u konuk etti. Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk tesislerinde oynanan maçta Döşemealtı takımı rakibini 6-0 skorla geçmeyi başardı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı ligin güçlü takımlarından Mahmutlarspor'u ağırladı. Maçın ilk dakikasından itibaren rakip takımı adeta ablukaya alan kırmızı-siyah-beyazlı ekip aradığı golü ilk yarının sonlarına doğru Cenk Usta'nın kafa gölüyle buldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Döşemealtı takımı ikinci yarıda da baskılı futbolunu sürdürerek farka gitti.

Ev sahibi Döşemealtı Belediyesi takımı ikinci yarıda Ömer Susuz'un 2, Aytekin Yavuzay'ın 2 ve Mahmut Kalkan'ın attığı gollerle skoru 6-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 3 puanı attığı 6 golle hanesine yazdırmayı bildi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, karşılaşmayı her zaman olduğu gibi yöneticilerle birlikte tribünden izleyerek takımına destek verdi.

"Moral buluyoruz"

20'nci hafta sonunda ligde ikinci sırada yer alan Döşemealtı Belediyesi takımı 1 günlük izinin ardından bu hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Deplasmanda Kaş Kınık Spor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyah-beyazlı takım da hedef mutlak galibiyet. A Takım Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, "Takım olarak aldığımız farklı galibiyetlerle moral buluyoruz. Bu hafta oynayacağımız Kınık Spor deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Döşemealtı'ndan farklı galibiyet
Döşemealtı'ndan farklı galibiyet
Döşemealtı'ndan farklı galibiyet

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Döşemealtı Belediyesi, A Takımı, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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