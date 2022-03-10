Döşemealtı'nın Muratpaşa karşısında hedefi 3 puan - Son Dakika
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Döşemealtı'nın Muratpaşa karşısında hedefi 3 puan

10.03.2022 13:04
Döşemealtı'nın Muratpaşa karşısında hedefi 3 puan

Geçen hafta deplasmanda Kunduspor takımını 5-1'lik skorla geçen Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı bu hafta sonu oynayacağı Muratpaşa Belediyespor maçına hazırlanıyor.

Geçen hafta deplasmanda Kunduspor takımını 5-1'lik skorla geçen Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı bu hafta sonu oynayacağı Muratpaşa Belediyespor maçına hazırlanıyor. Döşemealtı takımı 13 Mart Pazar günü Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci stadyumunda oynanacak maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Süper Amatör Lig de şampiyonluk mücadelesi veren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı geçen hafta Kunduspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan kırmızı-siyah-beyazlı takım henüz 6'ncı dakikada Ömer Susuz'un attığı golle 1-0 öne geçti. 13'ncü dakikada Mert Kalkan'ın golüyle farkı ikiye çıkaran Döşemealtı takımı 32 ve 81'nci dakikalarda Aytekin Yavuzay'ın iki golüyle skoru 4-0'a çıkardı. 68'nci dakikada Tolga Yerlikaya Döşemealtı Belediye takımının 5'nci gölünü atarken Kunduspor takımı 76'ncı dakikada Mazlum Yıldız'ın maçtaki tek golünü kaydetti. Döşemealtı takımı sahadan 5-1 üstünlükle ayrıldı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, bu hafta oynayacağı Muratpaşa Belediye Spor maçının hazırlıklarına başladı. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı kırmızı-siyah-beyazlı takım kendi saha ve seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, "Tüm taraftarlarımızı hafta sonu oynayacağımız Muratpaşa Belediye Spor maçına bekliyoruz. Tribünden alacağımız destekle şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Döşemealtı'nın Muratpaşa karşısında hedefi 3 puan
Döşemealtı'nın Muratpaşa karşısında hedefi 3 puan

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Döşemealtı Belediyesi, Muratpaşa, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı'nın Muratpaşa karşısında hedefi 3 puan - Son Dakika


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