Döşemealtı Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü - Son Dakika
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Döşemealtı Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü

25.05.2022 17:23
Döşemealtı Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda bir başarıya imza attı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda bir başarıya imza attı. Döşemealtı'nın kızları favori gösterilen takımları bir bir geride bırakarak Türkiye üçüncüsü olurken oynadığı 6 maçın 5'ini kazanıp sadece 1 mağlubiyet aldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ferit Sezer 32 takım arasında üçüncülük kupasını kazanan Nar Tanelerini Mersin'de yalnız bırakmadı. Başkan Genç, Kulüp Başkanı Sezer ile birlikte Voleybol takımını tribünden destekledi.

Midi kızlar liginde Namaglup Antalya Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası için Mersin'e giden Döşemealtı Belediyesi takımı oynadığı ilk 4 maçı kazanarak 32 takım arasından yarı finale yükselmişti.

Döşemealtı'nın Nar Taneleri bugün 3'ncülük maçına çıktığı Mersin Volgem Spor Voleybol takımını 3-0 yenerek ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonasında bir başarıya imza atmış oldu. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Şampiyonadan 3'ncülük kupası ile dönen kızların sevincine ortak oldu. Genç kupa töreni sonunda takım oyuncularını ve antrenörleri tebrik etti.

Başkan Turgay Genç, "Döşemealtı'nın Nar Taneleri bizim şampiyon kızlarımız Mersin'de yapılan şampiyonadan alınlarının akıyla çıktı. İlk kez katıldığımız Türkiye Şampiyonasında kulüp başkanım Ferit Sezer ile birlikte kızlarımızın yanında tribünde heyecanlarına ortak olduk. Hem teknik heyetimi hem başarılı kızlarımı kutluyorum. Bize şimdi amatör spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin haklı gururunu yaşamak kalıyor. Ailelerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Şampiyonada sportmence davranışlar nedeniyle Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncusu Ada Yıldız Fair Play ödülüne layık görüldü. - ANTALYA

Döşemealtı Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü
Döşemealtı Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü
Döşemealtı Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü

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Kaynak: İHA

Döşemealtı, voleybol, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Döşemealtı Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü - Son Dakika


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