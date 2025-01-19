Down Sendromlu Çocuklar İçin Spor Kulübü Kuruldu - Son Dakika
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Spor

Down Sendromlu Çocuklar İçin Spor Kulübü Kuruldu

Down Sendromlu Çocuklar İçin Spor Kulübü Kuruldu

Konya'da down sendromlu özel çocuklar, DOSD Meram Spor Kulübü’nde spor yapma fırsatı bulacak. Kulüp, çocukların sosyal becerilerini artırmayı, fiziksel gelişimlerini desteklemeyi ve milli sporcu olmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.

19.01.2025 11:39  Güncelleme: 11:42
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Konya'da yaşayan ancak spor yapmaktan mahrum kalmış down sendromlu özel çocuklar, kendileri için kurulan spor kulübü bünyesinde spor yapabilecek.

DOSD Meram Spor Kulübü, Meram Belediyesi tarafından Konya'da yaşayan ancak spor yapmaktan mahrum kalmış down sendromlu özel çocukların spor yapabilmelerinin önünü açmak amacıyla hayata geçirildi. 'Yapılacak çalışmalarla bu öğrencilerin spor sayesinde gelişim süreçlerine destek vermek, daha sağlıklı bir hayat sürdürmelerini sağlamak, sosyal becerilerini artırmak, iletişim yeteneklerini artırmış bireyler olarak yetiştirmek, mümkün olduğunca takım sporları ve bireysel egzersizlerle yaşam deneyimlerini zenginleştirerek kendilerini ifade edebilmek, topluma katılma fırsatı sunmak ve paralimpik spor dallarında başarılı sporcular yetiştirmek amaçlanıyor. Tescil sürecini tamamlayan kulüp, atletizm, judo ve yüzme branşlarında faaliyetlerini yürütecek.

Şimdilerde kondisyon kazanmaya çalışan down sendromlu çocuklar daha sonraki süreçlerde branşlarını seçerek milli sporcu olma yolunda ilerleyecek. Çocukların aileleri de sporun çocukları üzerinde etkisinden çok memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Down sendromlu öğrencilerimizi branşlaştırıp uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etmeyi planlıyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni Mustafa Gözönü, DOSD Meram Spor Kulübü olarak hizmet verdikleri ifade ederek, "Başkanımız Mustafa Kavuş'un katkıları ile kurulan bir kulüp. Burada hareket eğitim, branşlaşma çalışmaları, fiziksel aktiviteler yapmaktayız. Başlangıç düzeyde branşa hazırlanma çalışmaları yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda down sendromlu öğrencilerimizi branşlaştırıp uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etmeyi planlıyoruz. Ailelerle de iş birliği içerisindeyiz. Burada çocuklarımıza spor yaptırıp katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Toplamda 30'a yakın sporcumuz geliyor"

Başlangıç düzeyinde öğrencilerin 2 gün geldiklerini anlatan Gözönü, "Başlangıç düzeyde öğrencilerimiz cumartesi ve pazar günleri geliyor. Toplamda ise 30'a yakın sporcumuz geliyor. Her biri de 40'ar dakika ders alıyor. Branşlaştıktan sonra da gereken düzeyde ders saatleri artacak ve bu dersleri almaya devam edecekler" şeklinde konuştu.

"Burada farklı arkadaşlar ile kaynaşmaya giriyorlar"

Çocukların sporu çok sevdiklerini belirten Gözönü, "Çocuklar sporu çok seviyor, aktiviteleri seviyor. Burada farklı arkadaşları ile kaynaşmaya giriyorlar. Burada öğrencilerimiz çok mutlular ve güzel bir şekilde devam ediyorlar. Çocuklar yeteneklerine göre belirlediğimiz branşlarda yetiştireceğiz. Çocuklarımızın hangi branşa yeteneği varsa ilerleyen süreçlerde lisanslaştıracağız" diye konuştu.

DOSD Meram Spor Kulübü'nde spor yapan down sendromlu çocuklar da, sporu çok sevdiklerini ifade ettiler.

Çocukların velileri ise, çocukların spor yapmasının olumlu yönde bir çok katkısı olduğunu belirterek çocuklarını ilerideki dönemlerde milli sporcu olmalarını çok istediklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Yaşam, Meram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Down Sendromlu Çocuklar İçin Spor Kulübü Kuruldu - Son Dakika

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