Down Sendromlu Selin Naz Özcan, Dünya Şampiyonluğu Sonrası Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Down Sendromlu Selin Naz Özcan, Dünya Şampiyonluğu Sonrası Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Down Sendromlu Selin Naz Özcan, Dünya Şampiyonluğu Sonrası Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda cimnastikte 2 altın madalya kazanan Selin Naz Özcan, Avrupa Şampiyonası'nda da başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Selin Naz'ın annesi, kızının başarısıyla gurur duyduğunu ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediklerini belirtti. Selin Naz'ın antrenörleri ise onun yeteneklerine inandıklarını ve gelecekte de başarılarını sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.

07.04.2024 11:09  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) cimnastikte 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu elde eden Selin Naz Özcan, Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

Hobi olarak 2018'de ritmik cimnastiğe başlayan Adanalı 14 yaşındaki milli sporcu Selin Naz Özcan, daha sonra antrenör Erkan Sert ile çalışarak kendini geliştirdi. Milli takıma 2023 yılında seçilen Selin Naz, geçen ay Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na (Trisome Oyunları) katıldı.

Organizasyonda Selin Naz, ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performans ile 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Labut ve kurdelede de dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazanan ay-yıldızlı sporcu, genel tasnifte de dünya ikincilik madalyası ve kupasını elde etti.

Çalışmalarını sürdüren Selin Naz, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya alarak başarısını sürdürmek istiyor.

"Benim hayallerim kızımın hayalleri oldu"

Anne Dilek Özcan, AA muhabirine, Selin Naz'ın çok çalıştığını ve hazırlık aşamasında rejime başlayarak yaklaşık 10 kilo verdiğini anlattı.

Selin Naz'ın 6 yıldır cimnastik yaptığını belirten Özcan, hobi olarak başladığı sporda başarı elde eden kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kızının Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda başarılı olabilmek için çok çalıştığını anlatan anne Özcan, "Özellikle son bir ay çok çalıştık. Gecelere kadar hiç durmadan sürekli antrenman yaptık. Çünkü serileri ezberlemek zordu. Ritmik jimnastiğe katılması için baya bir emek verdi. Çok mücadele etti ama sonucunda güzel bir derece elde ettik. Bundan sonraki hedeflerimiz Avrupa şampiyonası. Hiç durmadan ona hazırlanacağız." diye konuştu.

Selin Naz'ın azimle antrenmanlara devam ettiğini belirten Özcan, artı bir farkın neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini söyledi

Anne Özcan, down sendromlu çocukların çok özel olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Benim hayallerim kızımın hayalleri oldu. Bütün özel çocuk annelerine şu mesajı vermek istiyorum; lütfen çocuklarınızın arkasında durun. Her çocuk her dalda başarılı olacak diye bir şey yok. Çocuğunuz hangi dalda, hangi sporu yapmak istiyorsa onun arkasında durun ve çocuğunuzun peşinden gidin."

"Beklenmedik bir dalda dünyaya ismimizi duyurduk"

Beden eğitimi öğretmeni ve cimnastik antrenörü Erkan Sert, Selin Naz'ın ilk başta sosyalleşmesi için cimnastiğe geldiğini anlattı.

Selin Naz'ın zamanla kendisini geliştirdiğinin altını çizen Sert, şöyle devam etti:

"Gelişmeye başladıktan sonra biz inanmaya başladık. Özel durumlu bir çocuk olduğu için önce bize baya zor geldi. Selin Naz, çok yetenekli, algısı çok açık bir çocuk. Beklenmedik bir dalda dünyaya ismimizi duyurduk. İstiklal Marşı'mızı da okuttuk, çok gururluyuz. Selin'in yaşı daha çok küçük. Yıllarca bizi gururlandıracağına, Türk bayrağımızı temsil edeceğine inanıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Artistik cimnastik üçüncü kademe antrenörü Tezcan Kocakaya da zor bir branş olan ritmik cimnastikte en önemli kısmın motivasyon olduğunu belirterek, down sendromlu çocuklarda bunu ödüllendirmelerle, oyunlarla, konuşma tarzlarıyla sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Down Sendromlu Selin Naz Özcan, Dünya Şampiyonluğu Sonrası Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
02:43 Bitlis’te seçim gerginliği 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:43 Canık Çetesi çökertildi 20 tutuklama Canık Çetesi çökertildi! 20 tutuklama
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
07:25 Kapıkule’de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu Kapıkule'de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 11:18:46. #1.13#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Selin Naz Özcan, Dünya Şampiyonluğu Sonrası Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement