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DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı

30.09.2021 14:02
DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi kapsamında sokak tenisi etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi kapsamında sokak tenisi etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tenis antrenörü Mert Kaya tarafından yürütülen Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi kapsamında Müdürlük heyeti Evliya Çelebi Yerleşkesini ziyaret etti. Sokak tenisi aracılığıyla tenisin Türkiye'de daha geniş kitlelerce tanınması, tenisin daha fazla kişi tarafından oynanan bir spor haline getirilmesi ve bununla birlikte Kütahya'nın da tanıtılmasının hedeflendiği proje kapsamında Üniversitenin Taç Kapısı önüne file kuruldu ve Antrenör Mert Kaya ve öğrencileri bir süre tenis oynadı. Bir süre sonra Kaya ve öğrencilerine, Rektör Kazım Uysal da eşlik etti.

"Sporun her branşını tabana yaymayı istiyoruz"

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, yaptığı açıklamada, sporun tabana yayılması amacıyla hazırlanan projeyi uygulamaya aldıklarını belirtti. Projeye sokak tenisi ile başladıklarını dile getiren Gayret," Biz müdürlük olarak sporun her branşının tabana yayılmasını istiyoruz. Tesislerimizi bu amaca hizmet edecek hale getiriyoruz. Bunun için projeler hazırlayıp uyguluyoruz. "Sporun Gelişimi, Kentlerin Tanıtımı" projemizle kurumlarımıza gidip kurum amirlerimizle, çalışanlarla sokak tenisi oynuyoruz. Üniversitelerimizi ziyaret ederek hocalarımızla tenis oynadık. İlerleyen günlerde kentteki diğer kurumlara da gidip projemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Herkesi projemize katılmaya çağırıyorum"

Proje kapsamında iş birliği yapılan kurumlar arasına Üniversitenin yanı sıra Kütahya Valiliği, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün de yer aldığını ifade eden Antrenör Mert Kaya, "Daha önce Kütahya'nın tarihi yerlerinde gerçekleştirdiğimiz sokak tenisi etkinliklerini bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesine taşıdık. Bugün 6 yaşından 70 yaşına kadar pek çok sporcunun tenis oynamasını sağlayan bu projenin daha geniş kitlelere ulaşması için şehrimizin önde gelen kurumlarının verdikleri destek bizler için çok önemli. Başta daha önce tenis oynamamış vatandaşlarımız olmak üzere herkesi her yaştan insana açık olan bu projeye davet ediyorum" diye konuştu.

Taç Kapısı önündeki gösteri maçından sonra projenin ayrıntılarını Rektör Kazım Uysal'a aktarmak için rektörlük makamına geçen heyette Mert Kaya'ya Spor Uzmanı Ahmet Ölçen ve tenis öğrencileri Yusuf Ölçen, İclal Karaarslan, Melis Karaarslan, Ada Özkalkan, Mahan Alihadi ve Hossam Rezai de eşlik etti.

"Oldukça kıymetli bir proje"

Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesinin amacı ve kapsamı bakımından oldukça kıymetli olduğunu kaydeden Rektör Kazım Uysal, "Üniversitemizin Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle yürüttüğü pek çok çalışmanın bir yenisi de Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi oldu. İl Müdürümüz Feyzullah Gayret'e ve proje yürütücüsü Mert hocamıza emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olan genç tenisçi kardeşlerimizin tenis oynarken yaşadığı mutluluğu görmek bu projenin amacına ulaşacağını gösteriyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde de tenis sporunun yaygınlaşması için bir takım etkinlikler, hatta turnuvalar düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konuda Spor Bilimler Fakültemizi de bilgilendirdik. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Ziyaret sonunda genç tenisçilere yazarı olduğu Hizmetçi Martılar, Kurtlar ve Çakalların Başkanlığı, Üç Kafadar Balığın Mağara Macerası ve Köpek Balıklarının Muhteşem Dönüşü kitaplarını hediye eden Rektör Uysal, öğrencilerden en kısa sürede yeniden bir araya gelerek kitap hakkındaki düşüncelerini almak istediğini söyledi. Ziyaretin sonunda tenis öğrencileriyle küçük bir gösteri maçı da yapan Uysal, öğrencilere ziyaretleri için teşekkür ederek eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı

Evliya Çelebi, Dumlupınar, Kütahya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika Spor


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