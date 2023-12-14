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Draymond Green, Jusuf Nurkic'e saldırısı nedeniyle süresiz uzaklaştırma cezası aldı - Son Dakika
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Draymond Green, Jusuf Nurkic'e saldırısı nedeniyle süresiz uzaklaştırma cezası aldı

Phoenix Suns oyuncusu Jusuf Nurkic'in yüzüne vuran Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green, NBA tarafından süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Green'in daha önce de sportmenlik dışı hareketlerinden dolayı ceza aldığı belirtildi.

Draymond Green, Jusuf Nurkic\'e saldırısı nedeniyle süresiz uzaklaştırma cezası aldı
14.12.2023 - 12:37,
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Phoenix Suns'ta forma giyen Jusuf Nurkic'in yüzüne vuran Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green, NBA tarafından süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

Kariyerinde toplam 18 kez ile aktif basketbolcular arasında en çok oyundan diskalifiye edilen Green'in kaç maç kaçıracağı belirsizliğini koruyor.

NBA, bu sezonki ikinci cezası olan Green'in tekrarlanan sportmenlik dışı hareket geçmişini hesaba katarak bu karara varıldığını açıkladı.

Draymond Green, geçen ay oynanan Minnesota Timberwolves maçında rakibi Rudy Gobert'in boğazını sıkmış ve 5 maç men cezası almıştı.

Nurkic, olayın ardından "Bunun basketbolla hiçbir ilgisi yoktu" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA
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