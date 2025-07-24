Dua Dorukhan Doğanay Türkiye Şampiyonu Oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki genç yüzücü Dua Dorukhan Doğanay, ikinci gez Türkiye şampiyonu oldu.

Tavşanlılı genç yüzücü Dua Dorukhan Doğanay, adını bir kez daha Türkiye şampiyonu olarak yazdırdı. 50 Metre kelebek kısa kulvar ve 50 metre kelebek uzun kulvar Türkiye birincisi unvanlarına sahip olan Doğanay, bu başarısını perçinledi. 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında altı ayrı şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen 10-11-12 yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda sahne alan genç sporcu, 50 metre kelebek yarışını 32.06 saniye gibi etkileyici bir dereceyle yüzerek 11 yaş uzun kulvar Türkiye birinciliği derecesini tekrar elde etti. - KÜTAHYA