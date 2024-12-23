Dumlupınar Stadyumu\'nda Zemin İyileştirme Çalışmaları

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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Dumlupınar Stadyumu'nda zemin iyileştirme ve düzeltme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Küçük, stadyumun zemininde oluşan deformasyonların giderilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Zeminin düzeltilmesi adına profesyoneller ve ziraat mühendisleri ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Küçük, "Çim ekimi, kapak kumu serimi, düzleme ve havalandırma işlemleri gerçekleştirilmişti. Ancak hava şartları nedeniyle beklediğimiz sonucu alamadık. Bu nedenle sorunlu bölgelerdeki çimleri kaldırarak rulo çim serimi işlemini başlattık" dedi.

Zeminin Kütahya şehrine ve yerel takıma yakışır bir hale gelmesi için bilimsel yöntemlerle çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Küçük, "Ligin ikinci yarısında sporseverlerimizi ve takımımızı modern bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizin takımı ve sporcularımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA