Afyon kampının 5. gününde Bursaspor, akşam saatlerinde günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Al Tai hazırlık maçında uzun süre görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursaspor, hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü - Son Dakika

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