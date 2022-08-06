Bursaspor, hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü - Son Dakika
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Bursaspor, hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü

06.08.2022 19:55
Bursaspor, hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü

Dün yaptığı hazırlık maçının ardından sabah çalışması yapmayan Bursasporlu futbolcular, akşam antrenmanında çift kale maç yaptı.

Dün yaptığı hazırlık maçının ardından sabah çalışması yapmayan Bursasporlu futbolcular, akşam antrenmanında çift kale maç yaptı.

Afyon kampının 5. gününde Bursaspor, akşam saatlerinde günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Al Tai hazırlık maçında uzun süre görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Tahsin Tam: 'Bursaspor takımının ayakları yere sağlam basacak' Tahsin Tam: 'Bursaspor takımının ayakları yere sağlam basacak' Bursaspor hazırlık maçında Al Tai FC ile 0-0 berabere kaldı Bursaspor hazırlık maçında Al Tai FC ile 0-0 berabere kaldı
Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü - Son Dakika

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