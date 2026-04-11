Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman\'dan Arda Güler\'e tam destek

Real Madrid’in Girona ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Arda Güler’e tribünden özel bir destek geldi. Milli futbolcunun kız arkadaşı Duru Nayman, mücadeleyi statta takip etti.

TRİBÜNDE DİKKAT ÇEKTİ

Santiago Bernabeu’daki karşılaşmada Duru Nayman’ın tribünde yer alması dikkatlerden kaçmadı. Genç basketbolcunun, Arda Güler’i yalnız bırakmaması öne çıkan detaylardan biri oldu.

PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

Maça yedek başlayan ve 64. dakikada oyuna giren Arda Güler, özellikle son dakikalarda kullandığı serbest vuruş sonrası eleştirilerin odağına yerleşti. Taraftarlar genç yıldızın performansını sosyal medyada tartıştı.

ZOR GÜNDE MORAL DESTEĞİ

Real Madrid’in puan kaybı yaşadığı ve şampiyonluk yarışında yara aldığı maçta, Arda Güler’e kız arkadaşından gelen destek dikkat çekti.