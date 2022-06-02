Gauff, Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Swiatek'in rakibi oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 18 numaralı seribaşı Coco Gauff, dünya 59 numarası Martina Trevisan'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar maçında, kariyerlerinde ilk kez bir grand slam yarı finali oynayan İtalyan Trevisan ile ABD'li Gauff karşı karşıya geldi.

Korttan 1,5 saat sonunda 6-3 ve 6-1'lik setlerle galip ayrılan 18 yaşındaki Gauff, kariyerinin ilk grand slam finaline yükseldi.

Gauff, 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak finalde, dünya sıralamasının zirvesindeki 2020 şampiyonu Iga Swiatek ile karşılaşacak.