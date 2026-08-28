Dünya 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası Sona Erdi
İspanya'da düzenlenen şampiyonada Türk milliler 1 bronz madalya kazandı, Arda ve Zeynep finallere katıldı.
İspanya'da düzenlenen Dünya 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi.
Milliler, başkent Madrid'deki organizasyonda 1 bronz madalya kazandı. Milli pentatloncular Muhammed Emir Kurtulan ile Arda Meriç, erkekler bayrak yarışında üçüncü oldu.
Bireyselde milli sporculardan Arda Meriç erkekler, Zeynep Ay da kadınlar finalinde mücadele etti.
Finalleri Arda Meriç 1503 puanla 15'inci, Zeynep Ay ise 1366 puanla 18'inci sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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