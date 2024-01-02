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Dünya Bankası, Gaziantep'teki bisiklet yollarının kullanım oranını artırmak için çalışma başlattı - Son Dakika
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Dünya Bankası, Gaziantep'teki bisiklet yollarının kullanım oranını artırmak için çalışma başlattı

Dünya Bankası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği çalıştayda, Gaziantep'teki bisiklet yollarının kullanım oranını yüzde 5'e çıkarmak için stratejiler belirledi. Çalıştayda, bisiklet paylaşım sistemi, bisiklet park etme iyileştirmeleri ve turistler için bisiklet binme konuları ele alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kent genelinde toplamda 120 bin bisiklet dağıtarak bisiklet kullanımını teşvik etti.

Dünya Bankası, Gaziantep\'teki bisiklet yollarının kullanım oranını artırmak için çalışma başlattı
02.01.2024 - 14:12,
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Dünya Bankası, EBRD'nin yeşil şehri Gaziantep'te 77 kilometre uzunluğa ulaşan bisiklet yollarının kullanım oranını yüzde 5'e çıkarmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile "Gaziantep Bisiklet Stratejisi Teknik Çalışması Çalıştayı" gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin çevre dostu ve sağlıklı yaşam kültürünü geliştirerek, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak için Türkiye'deki örnek projelerini ilerletmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda bisiklet yolları ve bisiklet dağıtımı üzerine yoğun bir çalışma yürüten Gaziantep Büyükşehir, kentteki yüzde 1'lik bisiklet kullanım oranını yüzde 5'e çıkarmak için Dünya Bankası ile masaya oturdu.

Dünya Bankası sorumluları; Erdem Ovacık, Blanca Maria Domine Chust, Lorena Sierra Valdivieso, Ali Bugra Barçin belediyedeki daire başkanlıklarının katılımıyla "Gaziantep Bisiklet Stratejisi Teknik Çalışması Çalıştayı"nı gerçekleştirdi.

Çalıştayda, bisiklet paylaşım sistemi geliştirilmesi üzerine yerleştirilmiş istasyonlar, sanal istasyonlar, pedallı bisikletler, elektrikli bisikletler için fayda maliyet analizi ve saha incelemesi yapıldı.

Bisiklet kullanımını il genelinde yaygınlaştırma için bisiklet şeridi iyileştirmeleri, bisiklet park etme iyileştirmeleri ve turistler için bisiklet binme konularına eğilen Dünya Bankası ve Gaziantep Büyükşehir, kentteki bisiklet kullanım oranını yüzde 5'e çıkarmayı amaçlıyor.

Dağıtılan bisikletlerin sayısı 120 bini geçti

Bisiklet yollarının kullanımını artırmak için her açılış merasiminde bisiklet kullanımının önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirdeki kanaat önderlerinin gençlere ve çocuklara örnek olmasının öneminin sık sık altını çiziyor. Bu doğrultuda kent genelindeki araç kullanımında bisikleti popüler bir ulaşım aracı kılmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, öğretmenler, din yetkilileri, muhtarlar, polisler ve şehirdeki esnaflar başta olmak üzere düzenli aralıklarla gençlere ve çocuklara bugüne kadar toplamda 120 bin bisiklet dağıttı.

Başkan Fatma Şahin, hareketli yaşamın modern dünyada gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, "Hayatımızdaki hareketliliği artırmak adına bisiklet kullanmak çok önemli. Bisiklet yollarının kullanımını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorum, öğrencilerimiz aile büyüklerini ve öğretmenlerini örnek alıyor. Bu nedenle biz çeşitli meslek kollarına da bisiklet dağıtıyoruz. Büyüklerimize bisiklet kullanmalarını rica ediyorum. Çünkü toplumdaki kanaat önderlerimiz bu konuda ne kadar yapıcı olursa gençlerimiz ve çocuklarımız da bisikleti o kadar tercih eder" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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