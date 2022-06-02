Dünya Bisiklet Günü için 1 günde 416 kilometre pedal çevirerek Eskişehir'den İzmir'e ulaştılar

Eskişehir Bisiklet Takımı (ESBIKE) sporcuları Yasin Ekici ve Metehan Asar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde pedal çevirerek Eskişehir'den İzmir'e 1 günde ulaştı.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olarak bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından "Dünya Bisiklet Günü" ilan edildi. Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Eskişehirli bisiklet sporcuları ilginç bir etkinliğe imza attı. Eskişehir Bisiklet Takımı sporcuları Yasin Ekici ve Metehan Asar, 416 kilometre pedal çevirerek 1 günde Eskişehir'den İzmir'e ulaştı. - ESKİŞEHİR