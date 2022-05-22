Dünya boks şampiyonu memleketinde davul, zurnayla karşılandı

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Şennur Demir, memleketi Bartın'da davul zurna ve köçekler eşliğinde karşılandı.

İstanbul'da önceki gün düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Kadın Boks Milli Takım kaptanı Şennur Demir, Bartın girişi Tuzcular mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda yoğun bir kalabalık eşliğinde karşılandı. Şennur Demir'i Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Aktaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Meşalelerle karşılanan Şennur Demir'e hediyeler verilirken, davul zurna eşliğinde köçeklerin oyunu yer aldı. Burada kalabalık gruba hitap eden Demir, altın madalyayı Bartın'a hediye ettiğini söyledi. Şennur Demir kendisine karşılamaya gelenlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılamanın sonrasında protokol üyeleri ve Şennur Demir ile Milli Takım Antranörü Muhammet Ali Kolu konvoy eşliğindeki bir kamyonetle şehri turladı.