Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte 'de gerçekleştirilecek organizasyon, 25 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak - Son Dakika

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