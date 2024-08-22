Spor

Dünya buzlu su yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, "Üçlü Taç" ünvanını elde etti.

Manş Denizli ile Catalina Kanalı'nı yüzerek geçen Deniz Kayadelen, "Üçlü Taç"ın son ayağı Manhattan Adası'nda yüzüşünü gerçekleştirdi.

Manhattan Adası'ndaki 48 kilometrelik parkurda yer alan 20 köprünün altından geçen Kayadelen, kadınlar hız rekorunu da kırdı ve Türk bayrağı eşliğinde etabı 7 saat 58 dakikada tamamladı.

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru da kıran Deniz Kayadelen, yaptığı açıklamada, "Üçlü Taç yüzücüsü olmak açık su dünyasında en prestijli ünvanlardan biridir. Bu ünvanı kazanmak için, bir yüzücünün 3 büyük maraton yüzme rotasını başarıyla tamamlaması gerekir. Bu 3 rotayı tamamlayan yüzücüler dayanıklılık, güç ve kararlılıklarını kanıtlamış olur. Dünyada sınırlı sayıda yüzücü "Üçlü Taç" ünvanına sahip olduğundan dolayı bu büyük bir onur. Bu ünvanı hak ettiğim için çok mutluyum. Türk kadınına ve genç kızlarımıza ilham olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.