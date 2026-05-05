Dünya Çocuk Atletizm Günü Etkinliği
05.05.2026 18:25
Karaman'da 1500 öğrenciyle Dünya Çocuk Atletizm Günü etkinliği düzenlendi. Çocuklar sporla buluştu.

Karaman'da Dünya Çocuk Atletizm Günü etkinlikleri kapsamında bin 500 öğrencinin katılımıyla spor etkinliği düzenledi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 7-12 yaş grubundaki çocuklar için özel parkurlar hazırlandı. Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Melihşah Katman, Dünya Atletizm Birliği tarafından ilan edilen bu özel günde amaçlarının çocukları hareketli bir yaşama teşvik etmek olduğunu belirtti.

Katman, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde ilimizde yaklaşık bin 500 öğrencimizi eğlenceli çocuk atletizm oyunlarıyla tanışmış bulunmaktadırlar. Etkinliğimiz çocuklarımıza hareketli bir yaşamı tanıtabilme, ekran ve madde bağımlılığından uzak tutabilme açısından çok önemli bir organizasyon" dedi.

Öğrenciler için 5 farklı oyun hazırladıklarını söyleyen Katman, "Süper çocuklarımız için Sprint Engel Sürat Yarışı, Kedi Merdiveni Yarışması, Hedefe Roket Atma, Çapraz Sıçrama ve Seksek Sıçrama ile Hedefi Vurma oyunları hazırladık. Bu oyunlar atletizm sporunun atma, atlama ve koşu branşlarının eğitsel oyun formatında, bu çocukların yaş grubuna uygun halleridir. Herkesin çocuğu kendisi için, bütün çocuklar ülkemiz için önemlidir diyerek bugün bu parkurlarda ter döken, mücadele eden, eğlenen süper çocuklarımızı kutluyoruz" diye konuştu.

Program, çocukların hazırlanan parkurlarda eğitmenler eşliğinde yaptığı çeşitli spor aktiviteleri ile devam etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

