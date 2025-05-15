Edin Dzeko Roma\'ya geri dönüyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali gündemdeyken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre, Serie A devi Roma, 39 yaşındaki Bosnalı forveti yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Roma, 2015-2021 yılları arasında 6 sezon formasını giyen ve kulüp tarihine geçen Dzeko'yu, önümüzdeki sezon için hem saha içindeki liderliği hem de genç oyunculara rehberlik etmesi amacıyla kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Kulübün, Dzeko'ya rotasyon oyuncusu olarak sınırlı süreler vermesi ve onun tecrübesinden faydalanması hedefleniyor.
2015 - 2021 yılları arasında Roma forması giyen Edin Dzeko, bu süreçte çıktığı 260 maçta 119 gol atarken 54 de asist yaptı.
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