Dünya devinden sahte sponsorluk skandalı: 300 milyon euroluk anlaşma ortaya çıktı

Son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup olarak hezimet yaşayan Inter'in 2016-2019 yılları arasında Asyalı şirketlerle bağlantılı hayali sponsorluklardan yaklaşık 300 milyon euro aldığı iddia ediliyor.

Bu fonların Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmek için kullanıldığı iddia edilirken, diğer kulüplere de benzer suçlardan dolayı ağır yaptırımlar uygulandı. İşin içinde mafya bağlantısının olduğu da iddialar arasında. Avrupa futbolunu sarsan bu skandal sırasında İtalyan Futbol Federasyonu'nun da tepki göstermediği, hatta Inter'in yaptırımlardan kurtulmasına yardımcı olduğu söyleniyor.

300 MİLYON EURO

İtalya'da ortaya atılan bir rapora göre, Milano ekibi 2016-2019 yılları arasında Finansal Fair Play'i delmek için yaklaşık 300 milyon euroluk sahte sponsorluk anlaşmaları yaptı.

FFP KURALLARI BÖYLE DELİNDİ

Bu anlaşmaların çoğu Asya merkezli şirketlerleydi ve gerçekte kulübe herhangi bir finansal katkı sağlamadı. Ama kağıt üzerinde gelir gibi gösterilerek FFP kurallarının etrafından dolanıldı.

İŞİN İÇİNDE FEDERASYON DA VAR

Skandalı daha da büyüten şey; İddialara göre İtalyan Futbol Federasyonu, Inter'in yaptırımlardan kurtulmasına yardımcı oldu. Diğer kulüpler benzer durumlarda ağır cezalar aldı. Üstelik Inter'in bazı ultras gruplarının mafyayla bağlantıları olduğu iddiası da yeniden gündemde ve kulübün bu gruplarla bazı konularda "ortak hareket ettiği" söyleniyor.