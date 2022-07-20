Dünya Eskrim Şampiyonası

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır 'ın başkenti Kahire 'de düzenlenen organizasyonda piste çıkan Erkek Kılıç Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Spor, Son Dakika

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