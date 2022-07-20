Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Eskrim Şampiyonası

20.07.2022 11:21
Dünya Eskrim Şampiyonası

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, çeyrek finale çıktı.

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, çeyrek finale çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda piste çıkan Erkek Kılıç Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan kurulu milli takım, tablo-32'deki rakibi Romanya'yı 45-42, tablo-16'da ise İran'ı 45-38 yenerek ön eleme turlarını tamamladı.

Milli takım, yarın Macaristan ile yarı finale kalma mücadelesi verecek.

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Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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