Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda Türkiye'yi epe ile kılıç kategorilerinde 7 sporcu bireysel ve takım müsabakalarında temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:
Erkekler: Doruk Erolçevik (epe), Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender (kılıç).
Kadınlar: Aleyna Ertürk (epe), Nisanur Erbil, Nil Güngör (kılıç).
Dünya Eskrim Şampiyonası, 30 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Dünya Eskrim Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor - Son Dakika
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