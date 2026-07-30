Dünya Eskrim Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Dünya Eskrim Şampiyonası Sona Erdi

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Türkiye, Hong Kong'da düzenlenen şampiyonada madalyasız kaldı.

Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası sona erdi.

Organizasyonda Türkiye'yi epe ve kılıç kategorilerinde 7 sporcu temsil etti.

Şampiyonada ay-yıldızlı kafilede erkeklerde Doruk Erolçevik (epe), Furkan Yaman, Enver Yıldırım ve Enes Talha Kalender (kılıç), kadınlarda ise Aleyna Ertürk (epe), Nisanur Erbil ve Nil Güngör (kılıç) mücadele etti.

Milli sporcular organizasyonu madalyasız tamamladı.

Kaynak: AA

Hong Kong, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Eskrim Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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