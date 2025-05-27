Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu Kuruldu - Son Dakika
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Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu Kuruldu

Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu Kuruldu
27.05.2025 22:52
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13. Uluslararası Fetih Kupası'nda, 13 ülke temsilcisi federasyon kuruluş bildirisini imzaladı.

Yılmaz OKUR/ - OKÇULAR Vakfı tarafından düzenlenen ve 43 ülkeden 710 sporcunun katıldığı 13'üncü Uluslararası Fetih Kupası yarışları ikinci gün de devam etti. Programda, 13 ülkeden gelen temsilcinin katılımı ile Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu'nun kuruluş bildirisini imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi. Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde ilk olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznur Cüre Girdi için tören düzenlendi. Törenin ardından klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi. Programın son kısmında, 12 ülkeden gelen temsilciler Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile birlikte Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu'nun kuruluş bildirisini imzaladı.

Okmeydanı Okçular Vakfı Tesislerin gerçekleşen organizasyonun ikinci günündeki programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.

Burada konuşan Erdoğan "Tabii geleneksel okçuluğun da merkezi burası. O yüzden yeni bi adım bugün atılacak. Hem Türk Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Bey'in, hem Okçular Vakfı Başkanımızın ve Türk Okçuluk Federasyonu'nun da destekleriyle, katkılarıyla Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu'nun da kuruluş bildirisi bugün burada 13 ülkenin imzasıyla imzalanarak yürürlüğe girmiş olacak. Böylece Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu da dünya tarihinin en önemli okçuluk merkezinde bütün dünyayla paylaşılmış, ilan edilmiş olacak. Onun için de hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 13'üncü Fetih Kupamız inşallah hepimize hayırlar getirsin. Hepimiz için uğurlar getirsin. Şampiyon sporcularımız bütün gençliğe birer meşale, birer örnektir. Gençliğin önünde hayatlarını ne için yaşayacaklarına dair nice sorgulamaların olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Gençler için zor bir zamanda yaşıyoruz. Ama bu pırıl pırıl genç sporcularımız, inanıyorum ki yeni nesiller için birer örnek olacaktır. Onların gayretleri, onların müsabakada gösterdikleri centilmenlik ve fair play ruhu bütün genç nesillerimize örnek olsun diye dua ediyorum. Bütün hocalarımızı da elbette ihmal etmememiz lazım. Sporcularımızla gün, gece demeden yüzlerce gün kampta onlar da onlara daha iyi başarı edinsinler. Daha başarılı olsunlar diye emek veriyorlar. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu Kuruldu - Son Dakika

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