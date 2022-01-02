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Dünya Gençler Curling Şampiyonası yarın Finlandiya'da başlayacak - Son Dakika

Dünya Gençler Curling Şampiyonası yarın Finlandiya'da başlayacak

02.01.2022 23:39
Dünya Gençler Curling Şampiyonası yarın Finlandiya'da başlayacak

Dünya Gençler Curling Şampiyonası, yarın Finlandiya'nın Lohja kentinde başlayacak.

Dünya Gençler Curling Şampiyonası, yarın Finlandiya'nın Lohja kentinde başlayacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkek milli takımının maçları 3-8 Ocak, kadın milli takımının müsabakaları ise 10-14 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Erkek milli takımı B Grubu'nda, Çekya, Hong Kong, İtalya, Letonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Kadın milli takımı ise A Grubu'nda Avusturya, Brezilya, İtalya, Norveç ve Slovenya ile karşılaşacak.

Dünya Gençler Curling Şampiyonası'na erkeklerde 19, kadınlarda ise 18 takım katılacak.

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Finlandiya, Curling, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Gençler Curling Şampiyonası yarın Finlandiya'da başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünya Gençler Curling Şampiyonası yarın Finlandiya'da başlayacak - Son Dakika
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