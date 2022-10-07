Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilen organizasyon devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı - Son Dakika

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