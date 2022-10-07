Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı - Son Dakika
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Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı

07.10.2022 18:24
Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 11 altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 11 altın madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilen organizasyon devam ediyor.

Milliler, şampiyonada full contact, low kick, light contact ve point fighting kategorilerinde yarıştı.

Yarışlar sonucunda Yakub Alperen Kaysi, Muhammet Taşkın, Yağmur Özçelik, Samed Ağdeve, Ferit Karadağlı, Neris Zeynep Karadağ, Fikriye Naz Yavuz, Sıla Kartal, Sudenaz Turan, Ada Çetiner ve Cemren Temizel altın madalya kazandı.

Organizasyon yarın yapılacak final müsabakalarıyla sürecek.

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Kaynak: AA

Kick Boks, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı - Son Dakika

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