4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları

02.10.2022 13:42
4. Dünya Göçebe Oyunları

Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazak güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazak güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların son gününde Kazak güreşi müsabakaları yapılıyor.

Türk kökenli güreşin şimdiki Kazakistan topraklarında uygulanan geleneksel türlerinden biri olan bu branşta sporcular, rakibin omuzlarını yere getirmeye çalışıyor.

Kendine has kıyafeti ve kuralları olan Kazak güreşi kuşak tutma şekliyle diğer güreşlerden ayrılıyor. Kazak güreşi kurallarına göre diz üstünden hareket yapmak ve ayaktan tutmak yasak.

Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu ve kıran kırana geçen güreşler, büyük ilgiyle takip ediliyor.

Minder üzerinde yapılan güreşlere 20 ülkeden 65 sporcu katılıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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