Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru - Son Dakika
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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

27.08.2022 12:28
Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 10 sıkletin 8'inde milli sporcular seribaşı listede yer aldı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 10 sıkletin 8'inde milli sporcular seribaşı listede yer aldı.

Dünya Güreş Birliği, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi erkekler serbest stil ve kadınların ardından grekoromen stilde de seribaşı sporcuları açıkladı.

Sporcuların Tokyo Olimpiyatları, 2021 Dünya Şampiyonası, 2022 Kıta Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları ve Ranking Serilerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenen klasmanda, 8 milli güreşçi seribaşı oldu.

Grekoromen stilde 55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 130 kiloda Rıza Kayaalp, sıkletlerinde ilk 8 güreşçi arasında yer aldı.

Seribaşı olarak her sıklette belirlenen 8 sporcu, çeyrek final müsabakalarına kadar birbirleriyle karşılaşmayacak.

Erkekler serbest stilde 7, kadınlarda da 5 milli güreşçi seribaşı olmuştu.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

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