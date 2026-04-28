Dünya IBU KYODO BUDOKAI Şampiyonası'nda 3 Sultangazili şampiyon oldu
Dünya IBU KYODO BUDOKAI Şampiyonası'nda 3 Sultangazili şampiyon oldu

28.04.2026 22:51  Güncelleme: 22:58
Polonya'da düzenlenen IBU KYODO BUDOKAI Dünya Şampiyonası'nda, Budokaido Milli Takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'nün 4 sporcusundan 3'ü altın madalya alarak şampiyon oldu.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Budokaido branşında Türkiye'yi temsil eden Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Polonya'da düzenlenen ve 22 ülkenin katıldığı IBU KYODO BUDOKAI müsabakadan 4 madalya ile döndü.

Genç erkek (16-17 yaş) kategorisinde Mehmet Büyük, Genç Bayan kategorisinde ise Ezel Taş birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Büyük erkekler 18 yaşı üstü kategorisinde ise Emirhan Köse ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken büyük bayan kategorisinde yarışan Betül Bülbül birinci olmayı başardı.

"Bu gurur hepimizin"

Genç sporcuların milli takım formasıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Aldıkları başarılarla Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etmeye hak kazanan gençlerimiz bu sefer tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Tarifsiz bir sevinç yaşıyoruz. Genç sporcularımız Milli Takım formasıyla Polonya'daki Şampiyonasına imzalarını attı. 3 sporcumuz birinci, 1 sporcumuz da ikinci oldu. Bu gerçekten büyük bir başarı. Sultangazi'nin 7 yıl içerisindeki sporda geldiği noktayı en iyi şekilde gösteren bir sonuçtur bu. Bizler boşuna Avrupa Spor Şehri seçilmedik. Bu ünvanın hakkını vermek için sporcularımızın ve antrenörlerimizin çok çalıştığını biliyoruz. Hep birlikte bir ekip işinin sonucu bu başarı. Hepinizle gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
