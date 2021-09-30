Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 26-24, 25-23 19-25 ve 25-23 set sonuçlarıyla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.
Milli takım, yarı finaldeki İtalya- Ukrayna maçının galibiyle 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da şampiyonluk için karşılaşacak.
Kaynak: AA
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