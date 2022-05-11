Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 75 kilo son 32 turunda Kazak rakibi Nadezhda Ryabets'i 5-0 yenen milli boksör Büşra Işıldar, altın madalya kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 75 kilo ilk tur maçında Kazak Nadezhda Ryabets'i yenen Büşra, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyükler kategorisindeki ilk maçına Dünya Şampiyonası'yla çıktığını anlatan genç boksör, "Çok fazla heyecan vardı. Bundan dolayı istediğim gibi dövüşemedim. Beş maçta şampiyonluk geliyor. Bu şampiyona için çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapıp altın madalyayı alacağımızı düşünüyorum. Hedefim altın madalyayı alarak dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden Baykan Arslan, Kadın Boks Milli Takımı'nın dünyada söz sahibi olduğuna değinerek, "Yaklaşık 5 aydır çalışıyoruz. Bu şampiyonanın ülkemizde yapılmasının da bizim için ayrı bir önemi var. Federasyonumuzun ciddi katkı ve destekleriyle bu şampiyonaya hazırlandık. Takımımız dünyada ciddi bir söz sahibi. Çok genç sporcularımız var. Büşra da bugün çok heyecanlıydı. Henüz 18 yaşını yeni bitirdi ve büyüklerdeki ilk maçına çıktı. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Heyecanından dolayı biraz eksikleri vardır ama onları diğer maçlarda telafi edeceğiz. Hedefimiz takım halinde şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.