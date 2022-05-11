Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar, Kazak rakibi Nadezhda Ryabets'i yenerek tur atladı.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 75 kilo ilk tur maçında ringe çıkan Büşra, Kazakistan'dan Nadezhda Ryabets ile karşılaştı.
Maça iyi başlayan milli boksör, ilk ve ikinci raundu 4-1 kazandı. Seyirci desteğiyle iyi boksunu sürdüren Büşra Işıldar, üçüncü raundu ve genel skorda maçı 5-0 kazandı.
Büşra, son 16 turunda 14 Mayıs Cumartesi günü Brezilyalı Viviane Pereira ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
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