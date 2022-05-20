Boksta takım halinde dünya şampiyonu olan Türkiye, kupasını aldı

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, takım halinde şampiyon oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyonluğu elde eden Türkiye, kupasına kavuştu.

Ay-yıldızlı ekip, kupa seremonisinde büyük sevinç yaşarken, kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.

Organizasyonda en iyi sporcu ödülü ise Busenaz Sürmeneli'nin oldu.

Milliler, takım halinde Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çektirdi ve kupanın sevincini yaşadı.