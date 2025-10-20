Dünya Karate Şampiyonası Kalifikasyon Turnuvası, Fransa'da gerçekleştirildi.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te gerçekleştirilen turnuvaya 105 ülkeden 548 sporcu katıldı.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Rabia Elik, Zümra Rezzan İm ve Kadir Furkan Genç, şampiyona için kota almayı başaramadı.
Son Dakika › Spor › Dünya Karate Şampiyonası Kalifikasyon Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
