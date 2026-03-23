Dünya Kökpar Turnuvası Kazakistan\'ın

23.03.2026 12:07
Kazakistan, Türkistan'da düzenlenen Kökpar Turnuvası'nı kazanarak ev sahipliğini taçlandırdı.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 10 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Kökpar Turnuvası'nı ev sahibi ülke kazandı.

Kazakistan'ın Türkistan şehri, 15-21 Mart tarihleri arasında atlı sporcuların keçi postunu kapıp rakip kaleye taşımaya çalıştığı kıyasıya mücadeleleriyle öne çıkan Dünya Kökpar Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Dünya Kökpar Birliği tarafından organize edilen ve TİKA'nın destek verdiği turnuva, Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Macaristan, Özbekistan, Çin, Kırgızistan, Afganistan ve Tacikistan'dan yaklaşık 150 sporcuyu bir araya getirdi. Türk halklarının ortak kültürel miraslarından biri olan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde yer alan kökpar sporunun korunması, geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığı turnuvayı Kazakistan kazanırken, ikinci Özbekistan, üçüncü Afganistan oldu.

Bir hafta süren organizasyon boyunca açılış töreninden uluslararası müsabakalara, kültürel etkinliklerden tanıtım faaliyetlerine kadar pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Sporcular ise kökparın geleneksel ruhunu yansıtan kıyasıya mücadeleleriyle turnuvaya damga vurdu.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş turnuvanın ödül töreninde yaptığı açıklamada, kökpar sporunun Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti. Erdoğmuş, turnuvanın, geleneksel sporların yaşatılması ve genç nesillere aktarılması açısından önemli katkı yaptığını ifade etti. - TÜRKİSTAN

Kaynak: İHA

Kazakistan, Türkistan, Kültür, Dünya, Spor, Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:53
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Advertisement
