Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması Antalya'da Başladı

Spor

Dünya Kupası 3. Ayak yarışması, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı.

Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) ve Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Dünya Kupası 3. Ayak yarışması, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı.

Yarışma 18-23 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, organizasyonda toplam 62 ülkeden 206 erkek ve 179 kadın sporcu olmak üzere 385 sporcu yer alacak. - İSTANBUL