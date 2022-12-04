Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama - Son Dakika
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Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama

04.12.2022 22:40
Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama

Dünya Kupası arasında yapılan hazırlıklarda sakatlanan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitti. Wanda Nara'nın da Arjantin'de bulunması üzerine Galatasaraylı taraftarlardan tepki geldi. Galatasaray, "Icardi tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gitti" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi'nin Wanda Nara olan ilişkisi gündemden hiç düşmüyor. Çiftle ilgili her hafta yeni bir bomba haber patlıyor. Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda Icardi'den boşandığını açıklamıştı.

AŞK TATİLİ

Boşanmanın ardından ikili soluğu tatilde aldı. Ancak Wanda bir araya gelmediklerini açıkladı. Wanda Nara şu anda çocuklarıyla Arjantin'de.

Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama

ÜLKESİNE GİTTİ

Antrenmanda sakatlanan Icardi, Arjantin'e gitti. Wanda Nara ile buluşacağı konuşuluyor. Galatasaraylı taraftarlar Wanda sebebiyle Icardi'nin saha içinden kopmasından endişe ediyor. Taraftar tepkilerinden sonra Galatasaray'dan bir açıklama geldi.

Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama

"TEDAVİ İÇİN ARJANTİN'DE"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama - Son Dakika


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