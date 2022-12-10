Müthiş maç sonrası barut fıçısına dönen Messi, Hollandalı hocayı canlı yayında yerin dibine soktu - Son Dakika
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Müthiş maç sonrası barut fıçısına dönen Messi, Hollandalı hocayı canlı yayında yerin dibine soktu

10.12.2022 09:24
Müthiş maç sonrası barut fıçısına dönen Messi, Hollandalı hocayı canlı yayında yerin dibine soktu

Dünya Kupası çeyrek final turunda normal süresi 2-2 biten mücadelede Arjantin, seri penaltı atışlarında Hollanda'yı yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından oldukça gergin bir röportaj veren Messi, Hollanda'nın hocası Van Gaal için, "İyi futbol oynattığını söylüyor ama ben sadece uzun top atıldığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Hollanda'yı seri penaltı atışları sonrası eleyen Arjantin, Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından röportaj veren Messi, hakemi ve Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal'i fena bombaladı.

"HAKEM DOĞRU BİR SEVİYEDE YÖNETİM GÖSTERMEDİ"

Maçın hakemi Lahoz'u eleştiren Messi, "Maç 2-2'ye geldiğinde sinirlendim. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü dürüst olursanız gerçeği söylerseniz cezalandırılacağınızı bilirsiniz. Hakem doğru bir seviyede yönetim göstermedi. FIFA'nın da böyle hazır olmayan bir hakem konusunda dikkatli olmalıydı." ifadelerini kullandı.

"BEN SADECE UZUN TOP ATILDIĞINI GÖRDÜM"

Lionel Messi maç öncesinde Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal'in kendisi için dediği, "Messi bireysel yetenekleriyle sonucu belirleyebilecek bir oyuncu. 2014'te topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik" sözlerine yanıt verdi. Arjantinli yıldız açıklamasında, "Van Gaal iyi futbol oynattığını söylüyor ama ben sadece uzun top atıldığını gördüm" sözlerini kullandı.

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