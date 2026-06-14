Tarihi Yedikule Hisarı'nda milli maç coşkusu - Son Dakika
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Tarihi Yedikule Hisarı'nda milli maç coşkusu

Tarihi Yedikule Hisarı\'nda milli maç coşkusu
14.06.2026 09:58  Güncelleme: 10:06
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2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Takım'ın maçı, Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekranda binlerce vatandaş tarafından izlendi. İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da etkinliğe katıldı.

Dünya kupası coşkusu, tarihi Yedikule Hisarı'nda yaşandı. 2026 Dünya Kupası D Grubunda Avustralya'yla karşılan A Milli Takımın karşılaşması Fatih Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan binlerce vatandaşın katılımıyla izlendi.

A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası D Grubundaki karşılaşması Fatih'te bulunan Yedikule Hisarında kurulan dev ekranda vatandaşlar tarafından takip edildi. Kanada'da gerçekleşen karşılaşmada rakibiyle Türkiye saatiyle 07.00'de top çevirmeye başlayan A Milli Takıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saat 05.00'te Yedikule Hisarına gelen vatandaşlar, Milli Takıma destek vermek için hisarı doldurdu.

Maçı İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve binlerce vatandaş izledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Milli maç heyecanı yaşanıyor. Bizde bugün Fatih Belediyemizin Yedikule Zindanlarında düzenlediği etkinliğe katıldık. Milli maç heyecanını yaşayacağız. Bugün bütün İstanbul bütün Türkiye ayakta, millilerimize dua ediyor, destekliyor. Bu bir milli heyecan. Buradaki insanları zorla kaldırsanız kimseyi kaldıramazsınız, parayla kaldırayım deseniz kimseyi kaldıramazsınız. Gördüğünüz gibi 7'den 70'e herkes burada. Millet olmak böyle bir şey. İyi günde kötü günde bir araya gelmek" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, "Binlerce vatandaşımızın İstanbul'un her yerinden buraya geliyor. Yedikule Hisarı birçok olaya şahitlik etti. Burada da dünya kupasında Türkiye'nin başarılarına şahitlik eder. Mesele milli olduğunda vatandaşlarımız hassasiyet gösteriyor, kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tarihi Yedikule Hisarı'nda milli maç coşkusu - Son Dakika

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