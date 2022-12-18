Dünya Kupası finalinde Arjantin fırtınası! 36 dakikada yaşananlar futbolseverleri şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası finalinde Arjantin fırtınası! 36 dakikada yaşananlar futbolseverleri şaşırttı

18.12.2022 18:57

Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı neye uğrattığını şaşırttı. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı. Fransa, ilk yarıda değişiklik haklarını kullanmak zorunda kaldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde iki dev kozlarını paylaştı. Arjantin- Fransa karşılaşmasında ilk yarım saatlik bölüm herkesi şaşırttı.

ŞUT BİLE ATAMADILAR

Son şampiyon Fransa'nın oyun olarak üstünlüğü ele alması beklenen maçta tam tersi senaryo yaşandı. Fransa 35 dakikada rakip kaleye dahi gidemedi. Mbappe, Giroud, Griezmann gibi yıldızlara sahip olan Fransa, tek bir şut bile çekemedi.

MESSİ ŞOV YAPTI

Arjantin'in kaptanı Messi, yarım saatlik bölümde ortaya koyduğu futbolla parmak ısırttı. 23'te penaltıyı gole çeviren Messi, 36'da Di Maria'nın attığı golün oluşumunu hazırladı. Yalnızca hücumda değil takım savunmasına da katkı verdi.

41 DAKİKADA İKİ DEĞİŞİKLİK

Fransa, 41. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Olivier Giroud'nun yerine Thuram girdi, Dembele'nin ise Muani oyuna alındı.

YORUMLAR (1)
  • Serdar Dur: Evet ucu bir penaltı daha. Messi 6. Penaltı golünü attı dünya kupasında bu sene. Başka gölü yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı heyecanı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı heyecanı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi

Arjantin, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası finalinde Arjantin fırtınası! 36 dakikada yaşananlar futbolseverleri şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Dünya Kupası finalinde Arjantin fırtınası! 36 dakikada yaşananlar futbolseverleri şaşırttı
18:22 Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde bir rekora imza attı
18:09 Imoco Volley'e yenilen VakıfBank dünya ikincisi oldu
17:40 Camide nikah töreni yapıp pasta kesen çifte sosyal medyada tepki yağdı
17:30 İstanbul'da korkunç manzara! Onlarca kedinin bacağını "büyü" için kesmişler
17:09 MHP lideri Bahçeli'den binlerce kişi önünde Akşener'e İmamoğlu tepkisi: Gizli işlerini görmemek için kör olmak lazım
17:08 Şarkıcı İzel'in, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı kafa karıştırdı! Herkes " Bebek mi geliyor?" sorusunu sordu
17:04 Dünya Kupası finali hakkında konuştu! Stefan Kuntz'tan şaşırtan Messi yorumu
16:48 Pazar günü yapılan uçurtma etkinliğinde korkunç olay! Küçük çocuk, gökyüzüne havalandı
20:15 Bakımsızlıktan hayatını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde bir tutuklama daha!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2022 18:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası finalinde Arjantin fırtınası! 36 dakikada yaşananlar futbolseverleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement