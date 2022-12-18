Dünya Kupası finalinde Arjantin fırtınası! 36 dakikada yaşananlar futbolseverleri şaşırttı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde iki dev kozlarını paylaştı. Arjantin- Fransa karşılaşmasında ilk yarım saatlik bölüm herkesi şaşırttı.

ŞUT BİLE ATAMADILAR

Son şampiyon Fransa'nın oyun olarak üstünlüğü ele alması beklenen maçta tam tersi senaryo yaşandı. Fransa 35 dakikada rakip kaleye dahi gidemedi. Mbappe, Giroud, Griezmann gibi yıldızlara sahip olan Fransa, tek bir şut bile çekemedi.

MESSİ ŞOV YAPTI

Arjantin'in kaptanı Messi, yarım saatlik bölümde ortaya koyduğu futbolla parmak ısırttı. 23'te penaltıyı gole çeviren Messi, 36'da Di Maria'nın attığı golün oluşumunu hazırladı. Yalnızca hücumda değil takım savunmasına da katkı verdi.

41 DAKİKADA İKİ DEĞİŞİKLİK

Fransa, 41. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Olivier Giroud'nun yerine Thuram girdi, Dembele'nin ise Muani oyuna alındı.