Hollanda, Senegal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Hollanda, Senegal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti

21.11.2022 21:12

Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Senegal ile karşılaşan Hollanda, 84'te Gakpo, 90+9'da Klaassen'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorts ise bu maçta süre alamadı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu ikinci maçında Hollanda, Senegal'i 2-0 mağlup etti.

SON NEFESTE

Hollanda'nın ilk golünü 84'te Gakpo kaydetti. Maç boyunca üstün oynayan Hollanda, düğümü son anda çözdü. Galibiyeti perçinleyen golü ise 90+9'da Davy Klaassen kaydetti.

WEGHORTS SÜRE ALMADI

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorts ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-Beyazlı taraftarlar yıldızını bu karşılaşmada izleyemedi.

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Son Dakika Spor Hollanda, Senegal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda, Senegal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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