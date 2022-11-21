Hollanda, Senegal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu ikinci maçında Hollanda, Senegal'i 2-0 mağlup etti.
Hollanda'nın ilk golünü 84'te Gakpo kaydetti. Maç boyunca üstün oynayan Hollanda, düğümü son anda çözdü. Galibiyeti perçinleyen golü ise 90+9'da Davy Klaassen kaydetti.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorts ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-Beyazlı taraftarlar yıldızını bu karşılaşmada izleyemedi.
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