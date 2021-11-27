Dünya Kupası kavgası! FIFA Başkanı'nın iki yılda bir yapılsın önerisi tartışma yarattı!

Kahire'de Afrika Futbol Konfederasyonu'nda konuşan Infantino, özellikle UEFA ve CONMEBOL'u hedefine aldı.

"Buna karşı çıkanlar en tepedekiler. Hayatın her alanında reformlar ve değişimler var. Tepedekiler ise hiçbir şeyin değişmesini istemiyor çünkü onlar en tepede."

"DEĞİŞİMDEN KORKUYORLAR"

"Bir şeyler değişirse kendi pozisyonlarının risk altında olacağından korkuyorlar" diyen Infantino sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu anlıyoruz ve zirveye ulaşmada bu kadar başarılı oldukları için onları alkışlıyoruz. Ancak kapıları kapatamayız. Kapıyı açık tutmalıyız, umut ve fırsatlara kapıları açmalıyız."

UEFA, iki yılda bir Dünya Kupası fikrinin yerel ve uluslararası maçlar arasındaki dengeyi bozacağını savunurken CONMEBOL ise bu fikrin 100 yılı aşkın süredir devam eden futbol kültürüne zarar vereceğini savunuyor.

Gianni Infantino 26 Şubat 2016'da yapılan seçimlerde 207 oyun 115'ini alarak FIFA başkanı olmuştu. 2023'e kadar görevde kalacak.