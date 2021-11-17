Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri

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A Milli Takım, Cebelitarık ve Karadağ engellerini kayıp geçerek Norveç'in de puan kaybetmesiyle Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası bileti için play-off oynamaya hak kazandı.

İTALYA VE PORTEKİZ GÜÇLÜ RAKİPLER OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

Ay-Yıldızlı ekibi, play-off turunda ise zorlu rakipler bekliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Cristiano Ronaldo'lu Portekiz dikkat çeken güçlü ekipler.

Play-off'larda yer alacak takımlar:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.